Kazik Staszewski wraca z nowym singlem i WBIJA SZPILĘ Jarosławowi Kaczyńskiemu! "Twój ból jest lepszy niż mój"

Trochę po świńsku ze strony Kazika. Masz chłopie bliskich to się rzucasz. Pan Kaczyński stracił brata, bratową , zmarła mu matka. Myślę że jest bardzo samotny ale jak to mówią najedzony głodnego nie zrozumie. Mimo wszystko pozdrawiam i uważam Pana Kaczyńskiego za męża stanu, prawdziwego patriotę, starej daty. Kiedyś nawet Kazik to zrozumie