Kesha w koronkowym wdzianku przyciąga wzrok na nowojorskim Tygodniu Mody. Wyszło stylowo?

Członkinie Pussycat Dolls były pro stytutkami Wstrząsający komentarz byłej członkini Kaya Jones z Pussycat Dolls napisała na Twitterze szokującą informację. Według niej członkinie zespołu Pussycat Dolls były pro stytutkami! Przyznała, że opuściła zespół i zrezygnowała z kontraktu wartego 13 milionów dolarów, ponieważ zmuszano ją do sypiania z mężczyznami na kierowniczych stanowiskach.Jones przyznała również, że właśnie dlatego opuściła grupę. I zrobiła to w momencie, gdy zespół miał przystąpić do prac nad nową płytą. Kontrakt był wart 13 milionów dolarów! "Ludzie pytają, czy naprawdę było mi tak źle, jak to przedstawiam. Odpowiem: było tak źle, że porzuciłam swoje marzenia, koleżanki i zrezygnowałam z kontraktu płytowego wartego 13 milionów dolarów" - dodała.