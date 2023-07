Kevin Spacey oskarżony o 12 przestępstw na tle seksualnym. Jego obrońca: "Zmyślone lub PRZEKRĘCONE"

Na wstępie oskarżycielka zwróciła się do ławników , aby skoncentrowali się na dowodach i nie czuli się "zafascynowani" lub "przytłoczeni" faktem, że aktor jest sławny. Jej zdaniem to właśnie pozycja społeczna i reputacje odwlekały pociągnięcie mężczyzny do odpowiedzialności.

On jest niezwykle znanym aktorem, który zdobył wiele nagród. Jest on również, według prokuratury, mężczyzną, który napastuje seksualnie innych mężczyzn . Człowiekiem, który nie szanuje osobistych granic, ani przestrzeni. Człowiekiem, który wydaje się czerpać przyjemność z tego, że inni czują się bezsilnie i niekomfortowo, seksualnym dręczycielem - powiedziała Christie Agnew.

Zeznania ofiar obciążają aktora

Według prokuratorki, pierwsza domniemana ofiara zeznała, że Spacey mówił mu "otwarcie o swojej seksualności". Nachalne wyznanie sprawiło, że poczuł się niekomfortowo. Miało dojść też do niechcianych dotyków, które z czasem zaczęły przybierać na intensywności - "chwytał i obmacywał go w agresywny sposób" . Rzekomo Kevin odczuwał przy tym "seksualny dreszczyk emocji z powodu tego rodzaju agresji seksualnej".

Drugi poszkodowany stwierdził, że aktor "po prostu się śmiał" w momencie, gdy ten odepchnął go podczas imprezy służbowej w 2005 roku. Trzeci z ofiar aktora miała poznać go w teatrze Old Vic w Londynie - Kevin był tam dyrektorem, a po wspólny drinku udali się do mieszkania gwiazdora. To właśnie tam mężczyzna po przebudzeniu zauważył, że Kevin wykorzystuje go seksualnie.