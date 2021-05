Kevin Spacey wraca na ekrany! Zagra w filmie o... NIESŁUSZNYM OSKARŻENIU O PEDOFILIĘ

W momencie, gdy w 2017 roku Kevin Spacey przyznał, że jest homoseksualistą , niespodziewanie głos zaczęły zabierać kolejne osoby oskarżające go o molestowanie seksualne. Na jaw wyszło wówczas, że ceniony hollywoodzki aktor miał dopuszczać się napastowania nawet podczas pracy na planach zdjęciowych.

W związku z oskarżeniami kilkudziesięciu (!) osób gwiazdor stracił większość kontraktów. Współpracę zakończył z nim także Netflix produkujący serial "House of Cards". Choć mogłoby się wydawać, że liczne doniesienia o mrocznej naturze Kevina są gwoździem do trumny jego kariery, okazuje się, że nie wszystkim to przeszkadza.