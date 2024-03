Khloe Kardashian prezentuje odmienione lico i wydyma kształtne usta na planie zdjęciowym w Los Angeles (ZDJĘCIA)

Usa prokuratu... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 55 30 Odpowiedz

To ważne również dla Polski.USA prokuratura ogłosiła że za przestępstwa prezydenta Bidena jeszcze z czasów gdzie był wiceprezydentem. Nie będą mu stawiać zarzutów z uwagi na demencję starczą i jego przesłuchanie jest. Bez sensu. On myli fakty gubi się nie poznaje ludzi. To jak to się ma do rządzenia stanami zjednoczonymi??? Jak to się na do bycia szefem kraju " policjanta świata" Jakt to się ma do bycia szefem NATO? Cejrowski na kanale studio dziki zachód kilka dni temu cytuje oficjalne stanowisko prokuratury. Jeśli Cejrowski publikuje fejki powinien odpowiedzieć karnie ale jeśli to prawdziwe dokumenty z prokuratury to mamy problem. Bo w takim razie starzec rozkazując naszym rzeczy nie zgodne z wolą narodu polskiego. Nie wie co czyni.