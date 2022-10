Kibic zaskoczył Igę Świątek NIETYPOWYM pytaniem. ZMIESZANA tenisistka odpowiedziała (WIDEO)

Iga Świątek jest aktualnie jedną z najlepszych sportsmenek na świecie. Tenisistka zgarnia kolejne tytuły i puchary, przynosząc Polakom wiele powodów do dumy. Rozgrywki Igi przyciągają na widownię także sporo celebrytów, którzy dzielnie dopingują młodą tenisistkę podczas jej zmagań na korcie.

Wszystko miało miejsce po zakończonym meczu w San Diego. Młoda sportsmenka pojawiła się przed mikrofonem, aby podziękować kibicom za doping, zwracając się także do mediów. Gdy odebrała puchar, doszło do nietypowej sytuacji. Jeden z kibiców wykrzyczał do Igi następujące słowa: