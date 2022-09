Iga Świątek zakończyła wywiad po wścibskim pytaniu dziennikarki TVP: "NIE ODPOWIEM, PROSZĘ PANI!"

Igi Świątek nikomu przedstawiać nie trzeba. W ostatni czwartek 21-latka zagościła w studiu Telewizji Polskiej, gdzie w ramach programu Gość Wiadomości miała wziąć udział w wywiadzie z dziennikarką Martą Kielczyk , nową twarzą serwisu informacyjnego stacji. Rozmowa przebiegała we względnie przyjaznej atmosferze, to jest aż do czasu, gdy pracownica TVP przekroczyła granicę tolerancji sportsmenki.

Te cechy, które na pewno pomogły mi w osiągnięciu sukcesu, to profesjonalizm, determinacja i to, że nie lubię odpuszczać, zostawiać rzeczy niedokończonych - mówiła przed kamerami Świątek , choć już chwilę później okazało się, że są pewne rzeczy, które lepiej zostawić niedokończone.

Ton całej dyskusji do góry nogami wywróciło pytanie Kielczyk o prawo jazdy oraz adres, pod którym Świątek planuje zamieszkać: Mieszkanie… ma być? Co to zmienia? I kto będzie sąsiadem Igi Świątek? Czyli gdzie [to mieszkanie]?