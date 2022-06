ZAMIESZANIE podczas mistrzowskiej sesji zdjęciowej Igi Świątek! Kierowcy zatrzymywali się na moście i porzucali swoje auta (ZDJĘCIA)

Trrini 14 min. temu zgłoś do moderacji 22 3 Odpowiedz

Super dziewczyna. Nie narzuca się. Robi to co kocha, i robi to w taki sposób, że i ja już pokochałam tenis. Potrzebujemy więcej takich wzorców dla dzieci i młodzieży! Iga ciężko pracuje na te sukcesy. Chętnie bym się dowiedziała co je na śniadanie, obiad i kolację że ma taką niesamowitą formę. Chętnie podejrzałabym jak ciężko pracuje na codzień. Wtedy łatwiej by mi się codzień rano wstało. A jak naoglądam się tej Janachowskiej czy Rozenkowej to jakoś to wszystko człowieka przytłacza. Różnica jest tylko taka, że Iga nie przekroczy granicy życia prywatnego. I nie publikuje zdjęć jak jest u lekarza, kupuję rurki z kremem czy ogląda buty... Ma klasę, którą widać na tych zdjęciach. Brawo!!! Wszystkiego dobrego IGA!!!