Iga Świątek mistrzynią Roland Garros 2022. Znani gratulują tenisistce: Anna Lewandowska, Agnieszka Radwańska, Kinga Rusin... (ZDJĘCIA)

Kiedy umarł mój wujek, jego żona kompletnie odcięła ich syna od naszej rodziny. Namówiła nawet na zmianę nazwiska na jej panieńskie, bo nie chciała, żeby jej syn pracował na "obce" nazwisko, tylko na własną markę. Dla mnie to smutne, że czasami manipuluje się dziećmi i odcina od części rodziny. On nawet ostatnio nie powiedział mojej mamie "dzień dobry", siostrze swojego ojca. Zapomniał już, że jest jego ciocią. Że nie raz zawoziła go do szkoły, do lekarza, nosiła obiady. Ale jego matka tak zaślepiła się rozwojem jego kariery zawodowej, że wyprała mu mózg i pozbawiła połowy korzeni. Myślę, że nie ma już potem szans na odbudowę relacji. Chyba że obie strony mocno by tego chciały. Mi czasem szkoda mojej mamy, bo ten chłopak, trudno pisać mi o nim "kuzyn", jest podobny do swojego ojca, do jej zmarłego brata i pewnie chciałaby mieć z nim kontakt i symbolicznie część swojego brata. Ale dzisiaj najważniejsze są pieniądze, wizerunek i nazwisko jako marka własna...