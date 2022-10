Kierownik sali najlepszych nowojorskich restauracji ujawnia CHAMSKIE nawyki gwiazd. Oberwało się Meghan Markle, Annie Wintour i Naomi Campbell...

Nie tak dawno w zachodnich mediach aż huczało od doniesień na temat nieprzyzwoitego zachowania Jamesa Cordena w światowej sławy restauracjach. Popularny komik miał w sposób skandaliczny odnosić się do pracowników lokalu, przez co musi teraz mierzyć się z medialnym ostracyzmem. Wkrótce dołączyć będzie mogło do niego więcej gwiazd, jako że na rynku właśnie ukazały się pamiętniki Michaela Cecchi-Azzoliny Your Table is Ready: Tales of a New York City Maître D'. Autor przez długie lata pracował jako kierownik sal topowych nowojorskich restauracji. W swojej książce nie oszczędził znanych klientów, którzy nie okazali jego zespołowi należytego szacunku.