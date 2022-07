Naomi Campbell uhonorowana tytułem DOKTORA HONORIS CAUSA! Modelka nie kryła wzruszenia (ZDJĘCIA)

Choć nie ma to miejsca zbyt często, to jednak zdarza się, że gwiazdy zostają docenione przez uczelnie wyższe. W maju głośno było np. o Taylor Swift , która otrzymała honorowy doktorat z dziedziny sztuk pięknych na Uniwersytecie Nowojorskim.

Okazuje się, że w ten sposób postanowiono uhonorować także zasługi Naomi Campbell. Supermodelka dla odmiany została wyróżniona tytułem doktora honoris causa przez University for the Creative Arts w Wielkiej Brytanii. Choć 52-latka dopiero co szła po wybiegu na pokazie Balenciagi w Paryżu, w czwartek pojawiła się w londyńskim Royal Festival Hall na uroczystej ceremonii.