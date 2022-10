Meghan Markle została porównana przez dziennikarzy do... księżnej Diany. Internauci zniesmaczeni: "Co ta laska zrobiła poza poślubieniem księcia?!"

Scylla 29 min. temu zgłoś do moderacji 11 13 Odpowiedz

Jest znacznie mądrzejsza od Diany, bo kończyła studia na kilku kierunkach. Tamta jedyne co miała, to kurs przedszkolanki bo do żadnej nauki się nie nadawała. Jedynym dla niej wyjściem, żeby nie być do końca życia na utrzymaniu rodziców, to było bogato wyjść za mąż. No więc z tego skorzystała i na tym się jej osiągnięcia życiowe zakończyły.