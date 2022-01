Kim Cattrall jednak WYSTĄPI w kolejnym sezonie "And Just Like That"?

Na początku grudnia na ekranach zadebiutował serial "And Just Like That". Kontynuacja "Seksu w wielkim mieście" jeszcze przed emisją cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mediów. Niestety ostatecznie "ożywiona" po latach produkcja poważnie rozczarowała wielu fanów - a zwłaszcza nieobecność uwielbianej przez widzów Samanthy Jones. Grająca wyzwoloną specjalistę od PR-u Kim Cattrall odmówiła bowiem udziału w produkcji.

Scenarzyści "And Just Like That" zdecydowali się skłócić Samanthę z Carrie Bradshaw, co w obliczu realnego konfliktu między Kim Cattrall a Sarah Jessica Parker było dość ciekawym posunięciem. Choć w reaktywowanym serialu Jones przeprowadziła się do Londynu, w mediach nie brakuje spekulacji, że jej postać może powrócić w kolejnym sezonie serialu. Już jakiś czas temu w mediach plotkowano, że Carrie będzie próbowała zakończyć spór z przyjaciółką i obecnie wcale nie wydaje się to niemożliwe. W ostatnim odcinku nowego "Seksu w wielkim mieście" Bradshaw wymieniła nawet z Samanthą kilka sms-ów.