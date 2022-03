Kim i Khloe Kardashian w SKĄPYCH stylizacjach walczą o uwagę na otwarciu butiku SKIMS w Miami (ZDJĘCIA)

Klan Kardashianów zdążył przyzwyczaić nas do tego, że wszystko się u nich zmienia niczym w kalejdoskopie. O Kim jest teraz głośno za sprawą płomiennego romansu z Petem Davidsonem oraz postępującego konfliktu z Kanye Westem, który co rusz atakuje byłą żonę i jej ukochanego na Instagramie. Celebrytka odgrywa się za to na mężu poprzez nadmierne epatowanie nowym uczuciem.