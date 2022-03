"Odstrzelona" Khloe Kardashian i uzbrojona w tequilę Kendall Jenner zmierzają na plan nowego show (ZDJĘCIA)

Nowe smaczki z życia popularnych celebrytek zostaną ujawnione już niedługo, gdy na platformie Hulu pojawi się premierowy odcinek nowego programu "The Kardashians". To w nim widzowie poznają szczegóły dotyczące relacji Khloe Kardashian i niewiernego Tristana Thompsona, a także Kourtney i Travisa, którzy planują mieć dziecko.

Wzorem pierwotnego reality show, nowy projekt sławnej rodziny opierać się będzie na ich codziennych perypetiach, co oznacza, że kamera towarzyszyć im będzie w różnych lokalizacjach. Na liście miejsc znalazła się restauracja LAVO w Los Angeles, gdzie niedawno Khloe i Kendall zostały przyłapane przez paparazzi. Starsza z sióstr na tę okazję wyciągnęła z szafy skórzane dzwony oraz czarną koszulę, dodając do stylizacji ogromne kolczyki w kształcie kół. Natomiast ruda Jennerka odsłoniła nieco więcej, zmierzając w stronę restauracji w krótkiej sukience i czarnych kozakach. Co ciekawe, look uzupełniły jedynie okulary przeciwsłoneczne, mała torebka oraz... butelka tequili promowanej przez 26-latkę.