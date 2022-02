Kim Kardashian prosto z basenu pokazuje ŚRODKOWE PALCE KANYEMU? (FOTO)

Amerykańskie tabloidy donoszą, że Ye, bo w zasadzie tak od niedawna ma na imię muzyk, robi, co tylko może, by odłożyć w czasie rozwód. Podczas gdy Kim chce jak najszybciej rozwiązać małżeństwo, West w przerwach od oczerniania jej stara się ją przekonać, by do niego wróciła.