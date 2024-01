Kim jest matka dziecka narzeczonego Roksany Węgiel? Malwina Dubowska to znana aktorka. Też planowali ślub...

Excellence 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Sorry przegrywy, maloletnie gluty i golasy ale Kevin ma ciekawa prace, pieniadze, kase i mloda milionerke, czyli WSZYSTKO to o czym marzy kazdy mezczyzna 🏆. A wy co? Musicie oklamywac swoje Karyny ze je kochacie i meczyc sie z ich pato rodzinka. Hehe Kevin to prawdziwy sigma a wy to takie pi...🤣