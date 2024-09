Kim jest miłość Zygmunta Solorza? Justyna Kulka też pracuje w Polsacie

Ale numer, opowiedziałam swojemu mężowi o tej historii a on mówi, no to co z tego, że ta pani jesst w 30 spółkach miliardera, przecież to żona.Tymczasem mi mąż oznajmił, że nie mam prawa do niczego, a też poważnie choruje i mamy małe dziecko.Spirzadzil testament i ja mam nie mieć prawa nawet opiekować się jego domem na wypadek w, zanim dziecko dorośnie, czyli za kilkanaście lat.To mi pokazuje wszystko.Trzeba się szanować, trzeba wstawać i zakończyć tą swoją fikcję, żony się szanują a ja mnie nam nic do powiedzenia choć stworzyłam mu warunki by dobrze żył i leczył się i opieka nad dzieckiem i domem.Tak nie trzeba, czas zacząć korzystać z zycia