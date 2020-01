Kim jest Yuliya Phillips? Poznajcie bliżej piękną małżonkę Michała Malitowskiego (ZDJĘCIA)

Pierwszym wspólnym zdjęciem Michał Malitowski i Yuliya Phillips pochwalili się dopiero w zeszłoroczne święta Bożego Narodzenia. Wielu cieszyło się, że tancerz odnalazł miłość po długich miesiącach walki z depresją. Nikt jednak najpewniej nie spodziewał się, że para jest już w trakcie przygotowań do ślubu! Zakochani powiedzieli sobie "tak" w ostatni poniedziałek w australijskim Gracetown i jak sami zapewniają, nie mogliby być szczęśliwsi.

"Zakochałem się w niej i czuję od niej miłość. Pochodzi z Australii, tam też poznaliśmy się wieki temu. Nie utrzymywaliśmy kontaktu, mimo że przez jakiś czas pracowała jako instruktorka w mojej szkole w Hongkongu. (...) Dopiero gdy usłyszała o moich problemach, napisała do mnie, że mnie rozumie, bo ona też przechodziła kiedyś przez to samo. Mogliśmy rozmawiać o mojej chorobie, nie musiałem niczego udawać. Moi bliscy szybko ją polubili. To dla mnie bardzo ważne" - zdradził Malitowski w wywiadzie dla portalu Plejada.pl.