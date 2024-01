Kim jest żona Dariusza Jońskiego z komisji ds. "wyborów kopertowych"? Zarzucano jej przyjęcie łapówki w formie CZTERECH KOSZY Z WĘDLINAMI

Dariusz Joński ma teraz swoje pięć minut. Poseł Koalicji Obywatelskiej został mianowany przewodniczącym komisji śledczej do zbadania legalności głośnych " wyborów kopertowych" z 2020 roku, który, choć się nie odbyły, to kosztowały Skarb Państwa blisko 70 milionów złotych . Nagranie, na którym Joński podczas posiedzenia komisji gratuluje Przemysławowi Czarnkowi tytułu "dzbana roku" stało się hitem sieci. Pora więc przyjrzeć się nieco bliżej sylwetce Pana Jońskiego.

Dariusz Joński, jego żona i słynne kosze z kiełbasą

Okazuje się, że sam Dariusz Joński nie jest jedyną osobą w swojej rodzinie, która potrafi spowodować zamieszanie w mediach. Jeszcze parę lat temu sporo pisało się o jego małżonce, Małgorzacie Espinosie-Jońskiej . Wybranka polityka jest w połowie Kubanką. Jej ojciec, Raul Lopez Espinosa , przyjechał do Polski na studia. Został dla miłości. W roku 2011 otrzymał polskie obywatelstwo.

Do wydarzeń (w tym i jak rozumiemy przekazania wędlin) miało dochodzić pomiędzy 13 stycznia 2005 a 31 marca 2006 roku. Zarzuty postawiono łącznie 50 osobom. W sumie wyłudzono kwotę około 3 milionów złotych. W 2010 roku portal Łódź Nasze Miasto informował, że 28 maja o godzinie 6:00 rano Małgorzata Espinosa-Jońska została zatrzymana w swoim domu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne . Wypuszczono ją po paru godzinach za poręczeniem majątkowym w wysokości 3 tysięcy złotych.

Jeszcze w 2020 roku portal polskieradio24.pl informował, że postępowanie przed prokuraturą nadal się toczy. Dariusz Joński już kilkanaście lat temu zabierał w sprawie głos, stanowczo twierdząc, że jego małżonka jest niewinna , a stawiane jej zarzuty to jedynie próba manipulacji i jednocześnie skompromitowania jego osoby. Należy tu nadmienić, że w tamtym czasie Joński był szefem SLD w województwie łódzkim.

Złośliwości polityków opozycji. Kosze kiełbasy stały się hitem

Joński jest już skończony. Co prawda obowiązuje zasada domniemania niewinności, ale nawet jeżeli zarzuty się nie potwierdzą, to zostanie trwale ośmieszony. Bo najgorsze w tej sprawie jest to, że łapówką miały być nie duże pieniądze, ale ledwie kilka koszy kiełbasy - komentował w 2010 roku polityk z ówczesnej opozycji.