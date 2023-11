Tak mieszkają posłowie w hotelu sejmowym. Do dyspozycji są BASEN I SIŁOWNIA, ale estetyka wielu odstrasza: "Jak za Gierka" (ZDJĘCIA)

Lala 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No dla mnie to nienormalne żeby dostawali wybór skoro ten obiekt juz stoi i generuje koszty. Jaka to jest niegospodarność! A co do samego hotelu to już bez przesady. Jak ktoś ma taką pracę, że sporo jeździ to wie, że hotele często tak wyglądają. Nam firma też funduje średnią półkę i tak to czesto wyglada ale noe jedizemy tam na wakacje heloł