Kim jest żona Wojciecha Amaro? Promuje się jako kobieta biznesu, miłośniczka projektowania wnętrz, oddana mama... (ZDJĘCIA)

Ana 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ta pani jest definicją nowobogactwa. Mąż ma za bardzo pospolite imię to mówi to niego drugim imieniem. Przyjmuję nazwisko po byłej żonie bo jest bardziej światowe. Dekorowanie wnętrz... phi... wszystko na jedno kopyto czyli ma wyglądać na rustykalno-pałacowy glamour. Może i zna się na interesach ale to co wymieniłam wcześniej zdecydowanie to wszystko przykrywa. I jeszcze swoim córkom z poprzedniego związku zmieniła nazwisko na ojczyma... bo zagraniczne.