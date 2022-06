Wojciech Modest Amaro poprowadził córkę żony do ołtarza! "Moja najpiękniejsza z TATĄ" (FOTO)

Zobacz także: Amaro: "Bóg zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce. To istota MOJEGO NAWRÓCENIA!"

Prywatnie Wojtek jest mężem Agnieszki, z którą doczekał się dwóch synów: Nicolasa i Gabriela. Para wychowuje także dwie córki z poprzedniego związku kobiety: Karolinę i Zuzannę. Wygląda na to, że dziewczyny mają bardzo dobre relacje ze znanym ojczymem. Świadczy o tym fakt, że to właśnie Modest poprowadził jedną z nich do ołtarza.