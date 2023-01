Kim Kardashian kupiła naszyjnik księżnej Diany! Zapłaciła za niego krocie

Sylwia corec... 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

miała takie marzenie/zachciankę i było ją stać to sobie po prostu kupiła :) jakbym mialam tyle kasy co ona i nie wiedziała na co mam wydawać to wydawalabym właśnie na na tak drogie zachcianki 😂😁