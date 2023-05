Kim Kardashian o związku z Kanye Westem: "Nasze małżeństwo było PIĘKNE, ale nie mogłam mu pomóc"

Mua 47 min. temu zgłoś do moderacji 18 7 Odpowiedz

Miałam kiedyś fazę na oglądanie ich show, a co za tym idzie czytałam o nich różne rzeczy na necie, na forach zagranicznych itp. O Kim można powiedzieć wiele, ale nie to, że jest głupia. Cała ta otoczka przesłodzonej idiotki to wymysł dla wybicia się. Mamy tutaj przykład, że jak chce to umie mówić z sensem. Zreszta takich wykreowanych postaci nie trzeba szukać daleko, u nas było to samo np z Lil Masti. Miałam przyjemność, tak przyjemność, pracować z nią w trakcie jej fazy „Sexmasterki” i z góry byłam do niej sceptycznie, jak nie wrogo nastawiona, a okazało się, że to bardzo miła, zwyczajna dziewczyna. Od tamtego momentu przestałam wierzyć w te wszystkie gwiazdy i ich wykreowany wizerunek. Zastanawia mnie tylko jak oni tak daja rade. Udawać kogos kim nie są, ale to już inna sprawa.