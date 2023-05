Kim Kardashian ściągnęła na urodziny Psalma straż pożarną Calabasas! Polskie influencerki zzielenieją z zazdrości? (ZDJĘCIA)

gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 55 3 Odpowiedz

oni mają gdzies dbanie o planetę jak wszyscy bogaci to nam biedocie wciskaja kity żeby im się żyło lepiej a my mamy zaciskać pasa ,poza tym to nie Europa jest największym trucicielem tej planety a jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę przepychaja wszystko politycy to z czego mają zysk ,już od dawna wiadomo ,że auta elektryczne nie są eko najbardziej eko są samochody na gaz ale co tam ważne żeby zarobili na durnych obywatelech !