Kim Kardashian ROZPŁYWA SIĘ nad polską kosmetyczką: "To była perfekcja" (FOTO)

Joanna Czech, mimo że urodziła się i dorastała w Polsce, zdecydowała się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat budowała swoją pozycję w branży kosmetycznej, zdobywając uznanie największych gwiazd, które teraz polecają jej usługi w swoich mediach społecznościowych. Do jej gabinetów ustawiają się kolejki, a wśród klientek można spotkać takie sławy jak Uma Thurman, Kate Winslet czy Kim Kardashian, której Joanna pomogła nawet stworzyć własną linię kosmetyków do pielęgnacji skóry o nazwie SKKN.