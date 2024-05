Kim Kardashian znów pozuje w gorsecie, a fani GRZMIĄ: "To jest okropne. Daj odpocząć żebrom" (FOTO)

Zorganizowana w miniony poniedziałek MET Gala jak co roku zwróciła uwagę na wymyślne kreacje gwiazd światowego formatu, które w nieszablonowy sposób odniosły się do tematyki nieuchronnie upływającego czasu. Oczy zgromadzonych były wyraźnie zwrócone m.in. w kierunku Kim Kardashian, która wbiła się w ekstremalnie ciasny gorset pochodzący z kolekcji francuskiego domu mody Maison Margiela. Nieprzesadzonym wydaje się wysnucie teorii, jakoby celebrytka próbowała odnieść się do tegorocznego motywu wydarzenia poprzez nadanie swojej sylwetce kształtu klepsydry.