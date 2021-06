Kinga Duda znów jest singielką! "Oby Andrzej Duda był lepszy teściem niż prezydentem!"

Kinga Duda zaczęła budzić zainteresowanie mediów od momentu, kiedy Andrzej Duda prowadził swoją pierwszą kampanię wyborczą, ubiegając się o urząd prezydenta. Wyważona i uśmiechnięta studentka prawa okazjonalnie wspierała swojego ojca podczas publicznych wystąpień. Choć starała się, by nie przylgnęła do niej łatka "celebrytki", to media szybko zaczęły interesować się jej życiem prywatnym.