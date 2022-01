Kinga Rusin GANI Jerzego Owsiaka za fajerwerki na 30. Finale WOŚP: "Obiecywał, że to się nie powtórzy. Niestety WIELKI MINUS"

Hop przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Powiedzenie, że fajerwerki są złe to nie hejt panie Owsiak. Są złe nawet przez 3 minuty, a domy w pobliżu są. Skąd pan wie ,z e nie mieszkają tam osoby niepełnosprawne, które się ich boją? Skąd pan wie czy jakiś jeden pies czy też kot nie uciekł właśnie wtedy właścicielowi przerażony? Skąd pan wie czy ktoś nie miał z ich powodu ataku padaczki? Czy wrony i gołębie z okolicy dobrze to zniosły? Nawet jeśli tylko jeden człowiek lub jedno zwierzę ucierpiało z ich powodu to były one złe. I to nie hejt tylko danie możliwości zrozumienia własnego błędu i poprawy na przyszłość. Orkiestra gra choćby dla jednego uratowanego zdrowia czy życia ale nie kosztem innego bo wtedy nie warto.