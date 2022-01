Córki wspierają Jerzego Owsiaka podczas finału WOŚP. Czym się zajmują Aleksandra i Ewa Owsiak? (ZDJĘCIA)

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 22 11 Odpowiedz

Przestańcie wypisywać że żyje z całą rodzinką za pieniądze z fundacji. Facet poświęcił 30 lat swego życia by pomagać innym. Każdy może założyć fundację i niech wtedy zobaczy, czy to tak łatwo jest zdobywać pieniądze od innych. Ten człowiek zrobił z małego wydarzenia wielkie święto narodowe, pomaga mu tysiące wolontariuszy, pracują cały rok na ten jeden dzień. Gdyby w Polsce myślano o opiece zdrowotnej, to taki Owsiak nie miałby racji bytu, ale u nas każda władza daje tylko sobie i myśli tylko o sobie. Mój syn korzystał ze sprzętu z serduszkiem i ja będę co roku wrzucać nawet po te symboliczne 10zl, bo za te pieniądze co roku jest kupowane wiele niezbędnego sprzętu do szpitali. I dla mnie to jest normalne, że pracownicy fundacji zarabiają w fundacji, to jest praca na trzy etaty.