Odważna Karolina Pajączkowska z TVP Info chwali się wsparciem WOŚP. Pokazała POTWIERDZENIE PRZELEWU (FOTO)

20-25 lat temu pan Jurek mnie, ówczesna małolate, mógł nabrać na rzekomy szczytny cel tego przedsięwzięcia. Dziś już chyba nawet nie ukrywają o co w tym wszystkim chodzi. Wplątywanie w to wszystko polityki, wzajemnych antypatii jest naprawdę nie na miejscu. Miała się liczyć pomoc, teraz to wygląda jak wielka ściema. A jak jeszcze widzę te żenujące aukcje celebrytów, którzy zamiast sypnąć groszem, wystawiają jakieś gówna na licytację,to mnie krew zalewa. Zresztą dziwię się,że po tej całej aferze z adamowiczem nikt mu się do d.. nie dobrał. Jak można zorganizować imprezę na której ginie człowiek i nie ponieść z tego faktu żadnych konsekwencji. Szczyt szczytów.