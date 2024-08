Kinga Rusin nadaje z Peru, gdzie przywitało ją trzęsienie Ziemi. "Trochę strachu było"

Kinga Rusin już od kilku lat realizuje się jako kobieta na krańcu świata. W odróżnieniu od np. Martyny Wojciechowskiej nie pokazuje reportaży z podróży, ale za to dzieli się na Instagramie z fanami ciekawostkami z rozmaitych miejsc.

Dziennikarka przebywa obecnie w Ameryce Południowej. Nie mogła sobie odmówić wizyty w Peru, które uchodzi za jedno z najbardziej kolorowych państw tego kontynentu. W końcu to właśnie tu znajduje się Machu Picchu uważane za jeden z siedmiu nowych cudów świata. Rusin pewnie i tam trafi lada dzień. Na razie pochwaliła się fotorelacją z Cuzco.

Kinga Rusin relacjonuje pobyt w Peru

Na miejscu gwiazda dowiedziała się o ryzyku wystąpienia trzęsienia Ziemi . Takie zjawiska Polakom mogą wydawać się nietypowe i niebezpieczne, jednak w Peru ruchy płyt tektonicznych są odczuwalne dość często. Ba, Peruwiańczycy są już do nich tak przyzwyczajeni, że nawet nie zwracają uwagi na pomniejsze wstrząsy.

Trzęsienia ziemi, o różnej sile, to tu chleb powszedni. Jednak po wydaniu przez Japonię kilka dni wcześniej ostrzeżenia przed "mega trzęsieniem ziemi" nawet w Cuzco się tym przejęli - zrelacjonowała obserwatorom Rusin.

Wstrząsy odczuliśmy dopiero w nocy, w hotelu - wyraźne, chociaż o sile "zaledwie" 4,4 w skali Richtera, czyli standardowe jak na to miejsce. My jesteśmy mniej przywykli do trzęsących się sufitów niż lokalsi, więc trochę strachu jednak było - napisała.