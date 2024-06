Kinga Rusin chwali się, jak podbija Paryż i ubolewa: "Rodacy nie potraktowali tych wyborów wystarczająco poważnie" (ZDJĘCIA)

U Kingi Rusin po staremu. Dziennikarka korzysta z uroków beztroskiego życia i zwiedza świat. Od kilku dni była gwiazda TVN przebywa w Paryżu, skąd na bieżąco relacjonowała, co działo się na słynnych kortach Ronalda Garrosa. Nie wszystko jednak idzie po jej myśli. Ostatnio naczelna globtroterka polskiego show-biznesu ubolewała, że kibice nie mogli kupić biletów na mecz z udziałem m.in. Igi Świątek. Wszystkiemu miała być winna organizacja słynnego wydarzenia.

Kinga Rusin musi odreagować i zapowiada zakup butów

Pobyt w Paryżu to nie tylko okazja na sportowe przeżycia, ale również "małe" modowe szaleństwa. Z tej opcji postanowiła skorzystać Kinga Rusin, która wyznała internautom, że wybiera się właśnie na zakupy. Jej celem są buty, które pomogą jej odreagować to, co działo się w ostatnim czasie.