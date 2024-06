Kinga Rusin OBURZONA turniejem Roland Garros. Wspomniała o Idze Świątek: "To skandal"

Tym razem Kinga Rusin postanowiła podzielić się z internautami swoimi refleksjami dotyczącymi turnieju tenisowego Roland Garros , gdzie właśnie triumfuje Iga Świątek . Raszynianka w ćwierćfinale zwyciężyła z Marketą Vondrousovą . Była gwiazda TVN-u podkreśliła, że odbyło się to w wyjątkowym dla Polski dniu, a mianowicie w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. Z pozytywnych aspektów, to chyba byłoby na tyle…

Kinga Rusin oburzona turniejem Roland Garros. Nie gryzła się w język

To skandal, że polscy kibice nie byli w stanie kupić biletów na kort centralny, gdzie grała Iga, chociaż ponad połowa miejsc na tym meczu była pusta! Dlaczego? Wszystkie bilety były wyprzedane, gdyż mecze ćwierćfinałów kobiet łączy się od lat z pierwszym ćwierćfinałowym pojedynkiem mężczyzn i sprzedaje w pakiecie! Efekt? Większość kibiców przyjechała na korty dopiero na mecz męski, który jest rozgrywany właśnie teraz, po dwóch meczach kobiecych! To kolejny przykład ignorowania kobiet przez organizatorów Wielkich Szlemów! I to jest ta słynna promocji kobiecego tenisa? Gdzie jest WTA??? - czytamy.

Dlaczego nie pozwolić ludziom oglądać tego na żywo? Dlaczego nie można sprzedawać biletów na pojedyncze mecze, jak to ma miejsce w piątek (półfinały mężczyzn)? No i najważniejsze pytanie: kiedy w końcu, na tym etapie rozgrywek, kobiety zagrają na korcie centralnym po południu, czyli o bardziej prestiżowej porze? To wstyd dla federacji tenisa, że w tak oczywisty sposób postponuje kobiety. To wstyd dla WTA, że jako kobieca federacja o kobiety nie walczy! - stwierdziła Rusin.