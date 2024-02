Kinga Rusin ujawnia, KIM SĄ JEJ RODZICE i reaguje na zarzuty, jakoby załatwili jej pracę w TV! "Skąd oni tych bajkopisarzy biorą?"

Kinga Rusin uderza w PiS, Krzysztofa Stanowskiego i ich sympatyków

Zaczęła się moja lustracja! Trole deklarujące "sympatię" dla PiS i Stanowskiego pytają w komentarzach na portalach i u mnie na profilach czy jestem resortowa, czyli czy "starzy" załatwili mi po znajomości pracę w TV. Nie, oni nie pytają! Oni to po prostu stwierdzają, oczywiście anonimowo, bo inaczej rozjechałabym ich na sali sądowej. Pojawiają się nawet legendy, jakoby mój ojciec był w Radiokomitecie, a matka we władzach TVP. Skąd oni tych bajkopisarzy biorą?! Zabolał ich ostatni wpis o tym, że przez 30 lat pracy w TV przeprowadziłam tysiące wywiadów, zrobiłam ok. 150 reportaży i materiałów dziennikarskich w Polsce i za granicą, a więc bynajmniej nie "na kanapie" - zaczęła w środę rano.