Kinga Rusin nazywa katastrofę ekologiczną na Odrze POLSKIM CZARNOBYLEM i uderza w PiS: "Rząd kłamie, kręci i niszczy!"

Nika 30 min. temu

Najważniejsze teraz to ciagle o tym trąbić aby nie mogli tego zamieść pod dywan.Patrzmy im ciągle na ręce i egzekwujmy jak najszybsze znalezienie i ogłoszenie kto jest za to odpowiedzalny.Straszny zal zwierząt,które musiały zginąć w mękach a to nie tylko ryby Ale też ptaki i bobry zginęły!