Kinga Rusin wspomina przygody w Ugandzie i komplementuje ukochanego: "Mój "TARZAN" przeniósł mnie dwukrotnie przez RWĄCY STRUMIEŃ"

Od czasu odejścia z "Dzień Dobry TVN" Kinga Rusin bez wątpienia czerpie z życia pełnymi garściami. Dziennikarka w ostatnich latach dała się poznać jako jedna z najbardziej zapalonych podróżniczek polskiego show biznesu i konsekwentnie odwiedzała coraz to nowe zakątki globu, starannie dokumentując każdą z wypraw na Instagramie. Jedynie w ostatnich miesiącach Kinga odwiedziła Grecję, Paryż oraz Wenecję. Po krótkim pobycie we Włoszech ruszyła zaś do Afryki.