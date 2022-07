Kinga Rusin OSTRO o forsowanym przez PiS "rejestrze ciąż": "Od dziś ZBOCZEŃCY U WŁADZY będą nam zaglądać do macic"

Prokuratorzy i zboczeńcy u władzy już od dziś będą zaglądać nam do macic i kanałów rodnych! Każda ciąża będzie przez nich odnotowana, tak samo, jak każda wkładka domaciczna ("zaimplementowany u pacjenta wyrób medyczny") . Tak zupełnie "przypadkowo" (!) działa połączenie wchodzącego dziś w życie znowelizowanego rozporządzenia o Systemie Informacji Medycznej (inicjatywa unijna) ze znowelizowaną przez PIS w 2020 ustawą o... prawach pacjenta. W 2020 pisowski rząd wprowadził nowelizację, zgodnie z którą dostęp do naszych wrażliwych danych medycznych może mieć sąd i prokurator! Po co pisowskim sędziom i prokuratorom od Ziobry wiedza o zawartości naszego wnętrza!? Bo się o nas chcą lepiej zatroszczyć? Wolne żarty! Chcą wywrzeć presję, bo w Polsce aborcja jest praktycznie nielegalna. Marzą im się ewidentnie przesłuchania w sprawie "zaginionych" ciąż - stawia sprawę jasno.

Dziennikarka słusznie zauważa, że "rejestr ciąż" jedynie zniechęci kobiety potrzebujące pomocy do wizyt lekarskich, co może mieć katastrofalne skutki dla ich zdrowia. Pisze też wprost, że jest to kolejny zamach na prawa kobiet w Polsce.

W takich warunkach prawnych kobiety przestaną ze strachu zgłaszać się do lekarzy! Skutki mogą być dramatyczne... Dostęp do takich danych medycznych powinien mieć wyłącznie lekarz! To nowe prawo w rękach katotalibów to narzędzie perfidnego i bezdusznego nacisku na kobiety! To pogwałcenie naszego, kobiet, konstytucyjnego prawa do prywatności! To ujawnienie informacji, które są ZBĘDNE dla systemu funkcjonowania demokratycznego państwa prawa! I tu właśnie jest problem. Państwo PiS ma z prawem i sprawiedliwością niewiele wspólnego. Kłamią, kradną, podsłuchują, prześladują i chcą nas cofnąć do średniowiecza. Grupa dziadów i ich ubezwłasnowolnionych i zaślepionych służek - czytamy.