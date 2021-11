Będzie "krajowy REJESTR CIĄŻ"? Kinga Rusin ostro: "Kobiety mają zostać INKUBATORAMI pod kontrolą!"

Sylwia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 619 220 Odpowiedz

A co jest złego w tym ,że chcą dbać o to ,żeby nie było nielegalnych aborcji ? Jak się decydujesz na seks to bądź świadoma, że możesz zajść w ciążę. Nie chcesz mieć dzieci to podwiąz sobie jajniki . Dziecko to cud . A VI którzy chcą je usunąć przez swoje widzi mi się to powinni być karani. Rozumiem, że zespół Downa kogoś może przerażać czy inne choroby . Ale osoby z tą czy inną chorobą mogą i chcą normalnie żyć i funkcjonować. Jak ktoś uważa, że go nie stać na dziecko czy "większe mieszkanie " to niech już na zawsze zrezygnuje z tego macierzyństwa,tacierzyństwa. Niech zrobi to świadomie. Nikt nie dał nam prawa o decydowaniu o śmierci innego człowieka.