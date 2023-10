Kinga Rusin OSTRO o debacie: "Białoruski STANDARD, do którego TVPiS zdążyło nas już przyzwyczaić"

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Może się nawet i z nią zgodzę co do TVP, tylko co ona, Starak, Korwin wiedzą o życiu przeciętnego Polaka, do którego celuje PiS, a którego ma za przeproszeniem w czterech literach PO. Co konkretnie i gdzie ma program Platforma. Co oferuje zwykłym ludziom, emerytom, rolnikom czyli 90% Polaków. Co konkretnie zamierza zrobić dla bezpieczeństwa Polski, jakie ma plany względem fali migracyjnej, czy ugnie się pod UE i jeszcze wiele wiele tematów można rzucić. Ta cała kampania to jedna wielka pyskówka, bez rzeczowych argumentów