Kinga Rusin pozdrawia z warszawskiego apartamentu. Jednak go nie sprzedała? Chciała za nieruchomość 5 MILIONÓW ZŁOTYCH! (FOTO)

Kinga Rusin wystawiła na sprzedaż warszawski apartament

Uwielbiam to mieszkanie! Jest duże, słoneczne i piękne. Salon ma blisko 6 metrów wysokości i gigantyczne okna, od podłogi do sufitu, z widokiem na zielone ogrody. To rzadkość w Warszawie. Ponieważ jednak podjęliśmy decyzję o inwestycjach za granicą, postanowiłam pozbyć się niektórych moich nieruchomości, w tym tej perełki - mówiła wówczas w rozmowie z "Faktem", rozpływając się nad dwupoziomowym gniazdkiem z trzema sypialniami (w tym tzw. master bedroom), garderobą i pokojem kąpielowym.