Kinga Rusin POZWANA przez myśliwych. Oskarżają ją o "prześladowanie mniejszości"

W poniedziałek media obiegła informacja o pozwie skierowanym przeciwko Kindze Rusin . Sprawę sądową wytoczył jej Instytut Analiz Środowiskowych , który broni myśliwych i walczy z atakami na wspomnianą grupę. Myśliwi żądają ukarania dziennikarki za jej wpis , który opublikowała w mediach społecznościowych w 2018 roku. Był on według nich aktem "publicznego pomawiania". Dziennikarka od dłuższego czasu angażuje się w propagowanie ochrony środowiska i wyraża swój przeciw wobec myślistwa, dążąc do zaostrzenia prawa łowieckiego.

Polowanie na jelenie w czasie rykowiska to zbrodnia, a myśliwy nie przepuści żadnej okazji, żeby zabić dla niezrozumiałej satysfakcji, dla głowy, którą powiesi sobie nad łóżkiem, dla szpanu - napisała 3 lata temu Rusin.

Kinga Rusin pozwana przez myśliwych. Zapowiadają "walkę z kłamstwem i nienawiścią"

Nie ustępujemy w walce z kłamstwem i nienawiścią wobec myśliwych! Lada moment przed krakowskim sądem karnym znajdzie swój finał sprawa prezenterki telewizyjnej, której zarzuca się publiczne pomawianie myśliwych. Popularna ongiś gwiazdka telewizyjna próbowała przypomnieć o sobie postem, w którym strzelanie do jeleni w okresie rykowiska nazwała aktem niewyobrażalnego okrucieństwa, bezmyślności i krótkowzroczności, a same polowania określiła jako hańbę! - zaznaczano we wpisie Instytutu.