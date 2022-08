Kinga Rusin ZAPROTESTOWAŁA na widok myśliwych w Zambii: "Coś we mnie pękło, NIE WYTRZYMAŁAM"

Kinga Rusin od kilku tygodni przebywa w Afryce, eksplorując kolejne zakątki kontynentu i starannie dokumentując coraz to nowe przygody za pośrednictwem Instagrama. Na początku eskapady dziennikarka odwiedziła Ugandę, gdzie miała okazję m.in. podziwiać Nil z lotu ptaka. Później celebrytka i jej partner Marek Kujawa zafundowali sobie krótki pobyt w luksusowej willi na Zanzibarze, a następnie powrócili do przemierzania ugandyjskich lasów, w których obserwowali goryle w ich naturalnym środowisku.

Po opuszczeniu Ugandy Kinga Rusin odwiedziła sąsiednią Rwandę, na tym jednak jej afrykańska przygoda się nie zakończyła. Dziennikarka zdążyła bowiem po raz kolejny zmienić miejsce pobytu i wybrała się do Zambii . We wtorek Rusin podzieliła się z instagramowymi obserwatorami obszernym wpisem, opisując w nim pewną nieprzyjemną przygodę, którą przeżyła na tamtejszym lotnisku. Okazuje się, że na miejscu celebrytka spotkała grupę myśliwych z ekwipunkiem do polowania. Kinga nie ukrywała oburzenia widokiem uzbrojonych turystów i postanowiła głośno zaprotestować przeciwko ich krwawemu "hobby". Dziennikarka spotkała się ze zdecydowanym poparciem pozostałych pasażerów.

Coś we mnie pękło, nie wytrzymałam… Dzień wcześniej spędziliśmy godziny, przypatrując się parze lampartów dzielących się zdobyczą (to rzadkość, bo łączą się one w pary na krótko, wyłącznie w okresie godowym, a normalnie walczą ze sobą i o terytorium i o jedzenie). Moglibyśmy podziwiać te obłędnie piękne i coraz rzadsze dzikie koty bez przerwy. A tu jakieś nabzdyczone matoły przyjeżdżają z bogatszych krajów, żeby sobie, za śmieszne opłaty, pozabijać takie cuda! Po co? Dlaczego? Co Ci ludzie mają w mózgach? Ci byli akurat z (tu bez zdziwienia) Teksasu - kontynuowała oburzona.