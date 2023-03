Kinga Rusin "prosi" o powołanie do kadry i DRWI z piłkarzy: "Spełniam najważniejsze kryteria. Nerka Louis Vuitton..."

Kinga Rusin drwi z polskich piłkarzy

Na zdjęciach dołączonych do wpisu widzimy Rusin wystrojoną w markowe ciuchy pozującą przed ekskluzywnym butikiem Gucci we Florencji.

Szanowny Panie trenerze Santos, uprzejmie proszę o powołanie mnie do piłkarskiej reprezentacji Polski. Uważam, że spełniam najważniejsze kryteria (nerka LV, spodnie z dyskretnym logo, nietanie sneakersy, odpowiednie okulary, biżuteria i zegarek do kompletu) - zaczęła rozbawiona Kinga.

Niektórzy twierdzą też, że jestem całkiem skuteczna zarówno w obronie, jak i w ataku, a po ostatnich treningach narciarskich widać u mnie mocny "ciąg na bramkę". Najważniejsze jednak, że mam serce do walki i dla Polski zawsze będę grać bez premii z naszych podatków. Co prawda tak się zmęczyłam ostatnim meczem, że udałam się na "Zasłużony Odpoczynek" do Florencji, ale, jakby co, zdążę jeszcze na dzisiejsze spotkanie z Albanią. Czekam i pozdrawiam. K. - kontynuowała swoje wywody dziennikarka.