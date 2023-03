Upokorzona reprezentacja Polski po powrocie do kraju przeprowadza szturm na hotelowy bufet: Wojciech Szczęsny, Jan Bednarek... (ZDJĘCIA)

Gosc 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedy usuną to drewno z reprezentacji? Kto tego lewego wywindował pod niebiosa? Redaktorzy wszystkich karca ale on jest pod szczególną ochrona, grał wspaniale, chociaż wszystkie piłki się od niego odbijają. Nie wierzę że poszedł do Barcy, bo znawcy futbolu uznali że jest dobry. Przecież każdy widzi że on nie potrafi kiwki zrobić, piłki złapać . Lato go dzisiaj pięknie podsumował: to on grał?