Kinga Rusin prezentuje swoje "BIURO" na Malediwach, a fani dopytują, czy nie szuka asystentki. "Praca W RAJU"

PS. Dopytujecie, co dzieje się na Wyspach Bergamutach. Ostatni wójt naszej Wyspy Wolności, co to chciał zostać premierem, trafił do więzienia, i to nie za przekleństwa. Miejscowi nie mogą w to uwierzyć, bo wujek prokurator kazał przecież sędziom zignorować dowody - czytamy.