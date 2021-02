Kinga Rusin komentuje nowy podatek dla mediów i uderza w PiS: "Na naszych oczach atakowane są FILARY WOLNEGO PAŃSTWA"

Ivy 50 min. temu zgłoś do moderacji 8 338 Odpowiedz

Zaraz tu zapewne zagoszczą prawicowe trolle i booty, ale korzystając z jeszcze niekomentowanego artykułu chciałabym z Wami podzielić się pewną myślą. Tak źle, jak jest teraz, nie było w Polsce nawet za komuny, a wiem co piszę, bo nie tylko ją przeżyłam, ale też jestem czynnym politologiem i specjalistą tamtego okresu. Może i byliśmy pod rządami wschodnich sąsiadów, ale teraz jesteśmy pod watykańską okupacją, która rozpostarła swoje macki na każdą sferę naszego życia, i która pozwala prawicowcom tkwić przy stołkach. I tak, jak za komuny, pomimo wszystko Polacy byli dla siebie Rodakami, tak teraz żrą się na każdym kroku, targani mindf*ckiem zapodanym z całym cynizmem przez rządzących. To najgorszy rząd od ponad 30 lat, najbardziej złodziejski i niszczycielski. Wy widzicie same hasła, strajki, walkę o mniejszości czy prawa decydowania o własnym ciele, czyli te kwestie światopoglądowe, ale przy nich ludzie mają problem by dojrzeć, jak oni wyprowadzają pieniądze, uruchamiają zapasy złota, rozkradają majątek przepisując go na rodzinę, na kościół, robiąc interesy z purpurowymi, nie widzicie rozdawnictwa za cenę podwyżek, miliardowych dotacji dla swoich, rotacji na stanowiskach, aby każdy z nich mógł się nachapać. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Wiele przeżyłam, i może będzie mi dane jeszcze przeżyć trochę, ale nigdy im nie wybaczę skłócenia narodu, bezczelnego, cynicznego, przemyślanego skłócenia narodu, aby im się lepiej nami manipulowało, aby robić zasłonę dymną do prawdziwych przekrętów. To jest niezwykle smutne. Także to, że z mojej, Twojej, naszej kieszeni dają miliardy na propagandę i internetowy trolling, by tylko móc dalej układać wyłącznie swoje i kościelne biznesy.