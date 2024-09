Kinga Rusin UDERZA w polski rząd! "Koalicja 15. października zawodzi nas, czyli swoich wyborców"

Ta koalicja zapomina, że to oni są dla nas a nie my dla nich. Miała być odliczona składka zdrowotna dla jdg, miały być wakacje od ZUS, miała być podniesiona kwota wolna od podatku... w dodatku chcą mój rodzinny 100-tys. Kalisz odciąć od szybkiej kolei. Pierwotnie miały się tu zatrzymywać wszystkie pociągi, a teraz, że tylko niektóre. Kalisz i aglomeracja to 350 tys. ludzi, a oni nas chcą pozbawić pociągów, żeby Poznań dojechał o 7 min. krócej do Wawy. Absurd. Jak kibicowałem im to juz mam ich dosyć. Są identyczni jak poprzednicy niestety. I nie jest to tylko moje zdanie.