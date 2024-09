Kinga Rusin nadaje z Peru i oznajmia: "Nie uwierzycie, ale jestem już trochę ZMĘCZONA". Współczujecie?

Dino 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czytałem wiele branżowych amerykańskich i brytyjskich (anglojęzycznych) magazynów zajmujących sie zwiedzaniem i turystyką sam podróżując, słuchałem audycji od najlepszych i wnioski są DLA MNIE takie, ze dwa najbardziej polecane kraje do zwiedzenia to Peru (Inkowie, żywa tam legenda) i Meksyk (także Aztekowie ale nie tylko, ogólnie różnorodność i całą przyroda świata w jednym), dwa najbardziej połozone malowniczo miasta na świecie to Sydney w Australii i Rio de Janeiro w Brazylii (położone są w malowniczej zatoce) z tym, e Sydney po wejściu do miasta jest bogate i nowoczesne, a Rio to niestety dalej słabo wygląda juz nie wspominając o favelach, natomiast najpiekniejszym miastem do którego jest jedna miłość i umrzeć to Neapol w południowych Włoszech.